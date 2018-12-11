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Akhisarspor, Standard Liege maçı hazırlıklarına başladı

11 Aralık 2018 Salı 13:42
Akhisarspor, Standard Liege maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son maçında 13 Aralık Perşembe günü Standard Liege'i konuk edecek Akhisarspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de pazar günü konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Akhisarsporlu oyuncular, 1 günlük iznin ardından Standard Liege maçı için ilk çalışmasını yaptı

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki idmanda, Fenerbahçe maçında uzun süre forma giyen isimlere yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma oynadı ve antrenmanı yarı sahada maçla tamamladı.

Akhisarspor'da izinli Güray Vural, sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Dany'nin yanı sıra Yevgen Seleznov antrenmana katılmadı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:42
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