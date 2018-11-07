0553 313 94 23
impression

Akhisarspor, Sevilla'yı misafir edecek

Akhisarspor, Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
Akhisarspor, Sevilla'yı misafir edecek

Gruptaki ilk maçında evinde Rus ekibi Krasnodar'a 1-0, ikinci maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'e deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, son olarak deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçip, ikinci maçında Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekip, yarınki müsabakayı da kaybetmesi halinde, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybedecek.

Akhisarspor'da stoperler Mustafa Yumlu ve Dany'nin yanı sıra Serginho ve Adrien Regattin'in sakatlıkları bulunuyor.

Grupta diğer maçta Krasnodar ile Standard Liege, Rusya'da karşılaşacak.

TÜRKİYE VE İSPANYA TEMSİLCİLERİ ARASINDAKİ 91. KARŞILAŞMA

Yarınki Akhisarspor-Sevilla karşılaşması, Türkiye ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 90 maçın 18'ini Türk, 54'ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 180 golle karşılık verdi.

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 8 maça çıkan Sevilla, sahadan 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan İspanya temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Sevilla, Türk takımlarıyla oynadığı tüm müsabakalarda gol atmayı başardı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Sevilla
  4. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Pepe sorunu!
    1. Beşiktaş'ta Pepe sorunu!
    2. Fuat Oktay: Belgelerin yüzde 75'i..
    3. Kocaeli'de mahsur kalan balıkçılar..
    4. Suriye sınırından ateş açtı, öldürüldü!
    5. John Bass açıkladı! Amerika bir ülkeyi..
    6. Beşiktaş'ın Genk kadrosunda 3 yıldız..
    7. Ebeveynlere kritik uyarı! Telefon ve..
    8. Müfessir Ali Küçük Hocayı rahmetle..
    9. Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu
    10. Bakan Gül: 30 bin 609 kişi asılsız..
    11. Yuh artık! Otobüs bekleyen kadını, 3..
    12. HDP'li Paylan'a göre Ermeniler,..
    13. Vietnam, Formula 1'e ev sahipliğine..
    14. Piyasa fiyatı 7 bin 200 euro... Türk..
    15. 300 milyon Müslümana “Hindu” zulmü
    16. Bu da laik kafası... “Atatürk’ün..
    17. Futbol kulübüne silahlı saldırı..
    18. Bursa'nın yeni Valisi göreve başladı
    19. Makedon yıldız Eljif Elmas'ın değeri 5..
    20. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak