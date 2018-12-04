Akhisarspor, kalesini gole kapatamıyor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 14. haftayı 13 puanla düşme hattında kapatan Akhisarspor, kalesinde gördüğü 25 golle ligde en fazla gol yiyen takım durumunda bulunuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlı takım, 13 puana ulaştığı 14. haftayı 16. sırada tamamladı.

İlk 14 müsabakada 16 gol atıp kalesinde 25 gol gören Akhisarspor, şu ana kadar ligde en fazla gol yiyen takım oldu.

Bu sezon sadece Galatasaray ve Göztepe karşısında kalesinde gol görmeyen Ege temsilcisi, ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile bu alanda en başarısız ekip.

Yeşil-siyahlı takım, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen stoperler Mustafa Yumlu ve Dany'nin yerine savunmada başka mevkilerdeki isimlere şans vermek zorunda kalıyor.

Süper Lig'de 7. kez yer alan Akhisarspor, 14. haftalar itibarıyla 11 puan topladığı 2012-2013 sezonundan sonra en başarısız ikinci sezonunu geçiriyor.





- Jeremy Bokila bu sezon ilk maçında gol attı





2016-2017 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak fazla süre alamayan Jeremy Bokila, geçen seneyi Romanya'nın Cluj ve Dinamo Bükreş takımlarında kiralık olarak geçirdi. Yeşil-siyahlı formayla 5 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda mücadele eden Bokila, ligde 81 dakika sahada kaldı.

Bu sezon ilk kez dün forma giyen Bokila, takımının beraberlik golüne imza attı. Son golünü Dinamo Bükreş formasıyla 4 Kasım 2017'de oynanan Gaz Metan Medias maçında atan Bokila, Süper Lig'de daha önce Eskişehirspor adına 1 gol kaydetmişti.





- Kupada rakip Fatih Karagümrük





Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan Akhisarspor, ilk maçta TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük'le 6 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakadan sonra ligde ise 9 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak Akhisarspor-Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa sunulacak. Kapalı tribün E-F-G-H blokları 70, kapalı tribün C-D-I-J blokları 60, kapalı tribün A-B-K-L blokları 50, maraton 40, kale arkası 30 ve misafir tribün biletleri de 50 liradan satılacak.