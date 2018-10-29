Akhisarspor hayata döndü! 1-0

Süper Lig'in 10. haftasında Akhisarspor ile Göztepe, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, Göztepe'yi 1-0yenerek ligdeki 2. galibiyetine ulaştı.



3 maç kaybettikten sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'a kritik 3 puanı getiren gol, 3. dakikada Josue'den geldi.



Akhisarspor, bu galibiyetle birlikte puanını 8'e çıkartırken 17. sıraya yükseldi. Ligdeki 5. mağlubiyetini alan Göztepe ise 15 puanla 9. sırada kaldı.



Süper Lig'in 11. haftasında Akhisarspor, Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Göztepe ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.