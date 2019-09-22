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Akhisarspor evinde zorlanmadı! 3-1

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Hatayspor’u 3-1 mağlup etti.

22 Eylül 2019 Pazar 21:55
Akhisarspor evinde zorlanmadı! 3-1

Akhisarspor: 3 - Hatayspor: 1

Stat:Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar x, Sezgin Çınar x, Baran Eraslan x

Akhisarspor: Gökhan xx, Vrsajevic xx, Cocalic xx, Alperen xx, Musa xx, Aykut xx, Taha xx (Rotman dk. 60 x), Burhan xxxx (Ali Kaan dk. 86 ?), Muhammet xxxx, Erhanxxx (Bjarnason dk. 73 x), Cikalleshi xxx
Yedekler: Halil, Uğur Aslan, Onur, Ergin, İrfan, Bertuğ
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hatayspor: Akın x, Furkan x, Yusuf xx, Sadi xx, Yasin xx, Alican xx, Raayane x (Barbosa dk. 58 x), Selim xx, Gökhan xx, Caner xx (Quali dk. 81 x), Mirkan xx (Bokila dk. 74 x)
Yedekler: Ömer, Soner, Hamza, Samed
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Burhan (dk. 16 ve 45+1), Cikalleshi (dk. 90+3) (Akhisarspor), Alican (dk. 25) (Hatayspor)
Sarı Kartlar:Taha, Vrsajevic, Aykut, Musa, Muhammet, Kaleci Antrenörü Akın Sinan Dağdelen (Akhisar), Rayaane, Barbosa, Selim, Furkan (Hatay)

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:55
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