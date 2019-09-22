Akhisarspor evinde zorlanmadı! 3-1 TFF 1. Lig’in 5. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Hatayspor’u 3-1 mağlup etti.

Akhisarspor: 3 - Hatayspor: 1



Stat:Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar x, Sezgin Çınar x, Baran Eraslan x



Akhisarspor: Gökhan xx, Vrsajevic xx, Cocalic xx, Alperen xx, Musa xx, Aykut xx, Taha xx (Rotman dk. 60 x), Burhan xxxx (Ali Kaan dk. 86 ?), Muhammet xxxx, Erhanxxx (Bjarnason dk. 73 x), Cikalleshi xxx

Yedekler: Halil, Uğur Aslan, Onur, Ergin, İrfan, Bertuğ

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak



Hatayspor: Akın x, Furkan x, Yusuf xx, Sadi xx, Yasin xx, Alican xx, Raayane x (Barbosa dk. 58 x), Selim xx, Gökhan xx, Caner xx (Quali dk. 81 x), Mirkan xx (Bokila dk. 74 x)

Yedekler: Ömer, Soner, Hamza, Samed

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Burhan (dk. 16 ve 45+1), Cikalleshi (dk. 90+3) (Akhisarspor), Alican (dk. 25) (Hatayspor)

Sarı Kartlar:Taha, Vrsajevic, Aykut, Musa, Muhammet, Kaleci Antrenörü Akın Sinan Dağdelen (Akhisar), Rayaane, Barbosa, Selim, Furkan (Hatay)

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