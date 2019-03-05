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Akhisarspor aldığı galibiyetle nefes aldı

Süper Lig'de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Akhisarspor, ligde 8 hafta sonra kazandı.

05 Mart 2019 Salı 15:08
Akhisarspor aldığı galibiyetle nefes aldı

Süper Lig'de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Akhisarspor, ligde 8 hafta sonra kazandı.

Ligde Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle puanını 21'e çıkaran Akhisarspor, düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 6 puan gerisinde bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla galip gelen yeşil-siyahlı ekip, ligde 8 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Akhisarspor son galibiyetini 15. haftada Fenerbahçe karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı.

Dünkü karşılaşmada 2 gol kaydeden Zeki Yavru, Akhisarspor formasıyla ilk gollerine ulaştı. Zeki Yavru, ligde son golünü Kayserispor formasıyla 15 Şubat 2016'da Trabzonspor'a karşı atmıştı.

Sonradan girdiği oyunda takımının 2. golüne imza atan Bilal Kısa ise ligde son kez 19 Mayıs 2016'da Galatasaray adına Kayserispor maçında gol kaydetmişti.

Galatasaray müsabakasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçında da hatalı bir gol yiyen kaleci Milan Lukac, yeşil-siyahlı ekipte bu sezon kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan ilk isim oldu.

Akhisarspor'da sakat oyunculardan Miguel Lopes'in iyileştiği, Güray Vural ve Eray Ataseven'in bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçında sakatlanan Sokol Cikalleshi'nin ise yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor maçında oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Josue ile ilgili raporun teknik heyet tarafından yönetim kuruluna verildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:08
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