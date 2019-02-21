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Akhisarlı üreticileri rahatlatacak destekleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal destekler kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde destekleme almaya hak kazanan üreticilere 22 Şubat (yarın) tarihinden itibaren ödemelerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:07
Akhisarlı üreticileri rahatlatacak destekleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal destekler kapsamında Manisa’nın Akhisar ilçesinde destekleme almaya hak kazanan üreticilere 22 Şubat (yarın) tarihinden itibaren ödemelerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.


Yapılan açıklamaya göre destekleme almaya hak kazanan üreticilerden TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar 22 Şubat saat 18.00’den sonra, son hanesi 6 ve 4 olanlar 1 Mart 2019 saat 18.00’den sonra, son hanesi 2 ve 0 olanlar 8 Mart 2019 saat 18.00’den sonra ödemelerin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.


Ödemeler kapsamında Akhisar’da, 8 bin 273 üreticiye 6 milyon 970 bin 282 TL Mazot ve Gübre Desteği (MGD), 260 üreticiye 240 bin 480 TL Hububat fark ödemesi desteği (2. Dönem), 124 üreticiye 312 bin 440 TL Yem Bitkileri Desteği ve 137 işletmeye 233 bin 50 TL Buzağı Desteği olmak üzere toplam 7 milyon 756 bin 252 TL ödeme yapılacağı öğrenildi.


Hububat Fark Ödemesi Desteği için 1. Dönem ödemlerinde daha önceden 250 üreticiye 702 bin 684 TL ödendiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:07
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