0553 313 94 23

Akhisar’da yaz akşamları artık farklı esiyor

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri kapsamında yerel sanatçı İlyas Mert Pişirgen sahne aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
Akhisar’da yaz akşamları artık farklı esiyor

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri kapsamında yerel sanatçı İlyas Mert Pişirgen sahne aldı.


Akhisar Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında başlatılan Açık Hava Konserleri, Gölet alanında devam etti. Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen “Açık Hava Konserleri” programının ikinci haftasında yerel sanatçılardan İlyas Mert Pişiren sahne aldı.


Akhisarlı yerel sanatçıların sahne aldığı Açık Hava Konserleri’nin ikinci hafta programında İlyas Mert Pişiren, piyano ve gitar eşliğinde farklı şarkıları ile dinleyicilerine güzel anlar yaşattı. Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanı’nda gerçekleşen Açık Hava Konserleri’nde yaz boyunca herSalı günü farklı yerel sanatçılar sahne alıyor. Piyano ve gitar eşliğinde geceye ayrı bir renk katan Akhisarlı yerel sanatçı İlyas Mert Pişiren, kendi tarzında seslendirdiği şarkılarıyla geceye katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk de geceye katılarak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
  1. sanat
  2. konser
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs sürücüsü gözaltında alındı
    1. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    2. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    3. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    4. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    5. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    6. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    7. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    8. İcralık olan yaşlı kadın oğlu..
    9. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    10. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    11. TSO genel sekreterleri deneyim..
    12. 112 ekibi, yaralı sürücüye evin..
    13. Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı
    14. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    15. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    16. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    17. Ardahan'da yoğun sis
    18. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    19. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    20. SpaceX, İsrail’in haberleşme uydusunu..
    21. Karatay’da asfalt çalışmaları
    22. Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve..
    23. Başkentte depo yangını
    24. Teknoloji odaklı personel yetiştirme..
    25. 7 dakika ile hayat kurtarmıştı,..
    26. Havza’da bayram temizliği
    27. Şahinbey’de kurban satış ve kesim..
    28. Afyonkarahisar’da 424 polis törenle..
    29. İran-Türkiye sınırında saldırı! 3 İran..
    30. Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine..
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"