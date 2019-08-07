Akhisar’da yaz akşamları artık farklı esiyor

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Konserleri kapsamında yerel sanatçı İlyas Mert Pişirgen sahne aldı.

Akhisar Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında başlatılan Açık Hava Konserleri, Gölet alanında devam etti. Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen “Açık Hava Konserleri” programının ikinci haftasında yerel sanatçılardan İlyas Mert Pişiren sahne aldı.

Akhisarlı yerel sanatçıların sahne aldığı Açık Hava Konserleri’nin ikinci hafta programında İlyas Mert Pişiren, piyano ve gitar eşliğinde farklı şarkıları ile dinleyicilerine güzel anlar yaşattı. Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanı’nda gerçekleşen Açık Hava Konserleri’nde yaz boyunca herSalı günü farklı yerel sanatçılar sahne alıyor. Piyano ve gitar eşliğinde geceye ayrı bir renk katan Akhisarlı yerel sanatçı İlyas Mert Pişiren, kendi tarzında seslendirdiği şarkılarıyla geceye katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk de geceye katılarak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.