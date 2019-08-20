Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası 21 Ağustos’ta başlıyor

Akhisar Belediyesi, şehrin futbol takımlarına katkı sağlamış futbolcular adına düzenlediği nostalji futbol turnuvası 21 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

Akhisar Belediye Meclisi Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından yürütülen Akhisar Belediyesi 1. Nostalji Futbol Turnuvası, kura çekimleri Encümen Salonunda takımların katılımı ile yapıldı. Akhisarlı futbol severlere geçmişi yaşatmak amacı ile yapılması planlanan turnuvada, ayrıca yetişmekte olan yeni genç nesle spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmak olacak. Nostalji futbol turnuvası özellikle mahallelerde, futbol takımlarında futbol oynamış ve vefat eden tüm futbolcular anısına yapılacak.

Turnuvada gruplar şöyle oluştu: A Grubu: Yıldızspor, Kırmızı Şimşekler ve Tütün Spor, B Grubu: Doğu Gücü, Çınar Spor ve Karabulutspor, C Grubu: Yıldırımspor, Cumhuriyet Spor ve Güneş Spor, D Grubu: Çağlak Spor, Gençlik Spor ve Yıldız Gençlik Spor

Akhisar Kovalık Stadında oynanacak karşılaşmalarda TFF’nin belirlediği kuralların geçerli olacak ve 35’er dakikalık 2 devre haline oynanacak. Turnuva komitesinde Şerif Şen, Nurullah Zağlı, Ali Rıza Çelik, Bülent Açıkgöz, Erkan Pağaçacı, Recep Burkay yer alıyor.