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Akhisar Belediyesi’nden sabah sporlarına davet

Akhisar Belediyesi güne daha zinde ve sağlıklı bir şekilde başlamak için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinlikleri düzenliyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
Akhisar Belediyesi’nden sabah sporlarına davet

Akhisar Belediyesi güne daha zinde ve sağlıklı bir şekilde başlamak için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinlikleri düzenliyor.


Akhisarlılara sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan Akhisar Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde sabah sporuna davet ediyor. Zinde Yaşam Kulübü adı altında her hafta Pazar günü yapılan doğa yürüyüşlerine ek olarak hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ’Güne sporla uyan’ programı başlıyor.


Akhisar Şehir Stadyumu’nda yapılacak program kapsamında 1. Seans 06.45’de, ikinci seans ise 07.15’de başlayacak. Yarım saatlik yürüyüş programını tamamlayan tüm vatandaşlar kendine uygun seanslara ücretsiz olarak katılabilecek. Bu seanslarda açma germe hareketleri, kültür fizik hareketleri, eklemlerin güçlendirilmesi, doğru nefes alma ve meditasyon uygulamaları yapılacak. Akhisar Belediyesi’nde görevli uzman spor eğitmenleri tarafından koordine edilecek ’Güne sporla uyan’ programı yaz mevsimi boyunca devam edecek. Spor yapmanın önemine değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, iş hayatı ve sosyal yaşamda daha dinamik hissetmek, daha sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve vatandaşların spor yaparak sosyalleşmeleri için başlatılan sabah sporlarına tüm Akhisarlıları davet etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
  1. kültür
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