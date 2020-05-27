Akhisar Belediyesi ibadete açılacak camileri dezenfekte ediyor

Akhisar Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren ibadete açılacak camileri dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan camilerde 29 Mayıs’ta ilk Cuma Namazı kılınacak. Akhisar Belediyesi yaklaşık 2 buçuk ay sonra cemaatine kavuşacak camilerde toplu ibadet için dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Ekipler cami içerisinde bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs gününe kadar merkezdeki 55 caminin dezenfekte işlemini bitirmeyi planladıklarını söyledi. Ekipler, uzun süredir ibadete kapalı olan camilerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine Hisar Cami ile başladı.

Başkan Besim Dutlulu, yeniden ibadete açılan camilerin dezenfekte işlemini Akhisar ilçe Müftülüğü ile koordine şekilde sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Camilerimizin yeniden ibadete açılmasından önce ilçe müftülüğümüz ile koordineli bir şekilde gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Camilerimizin yanı sıra eczane, kuaför ve berberler, resmi kurumlar ile toplu halde bulunulan mekanlarda da dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs Cuma günü camiler açıldığında halkımızın huzur ve güvenle ibadet edebilmeleri için Akhisar Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”