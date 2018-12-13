THY- Euroleague
0553 313 94 23

Akhisar Avrupa'ya puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, evinde Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak Avrupa macerasını sonlandırdı.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:14
Akhisar Avrupa'ya puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Akhisarspor, konuk ettiği Belçika'nın Standard Liege takımıyla 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Standart Liege ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen Akhisarspor, aradığı golü ise bir türlü bulamadı.

Bu sonucun ardından Avrupa'daki ilk puanını alan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Standart Liege ise, 2 farklı yenmesi durumunda gruptan çıkabilecek durumdayken, aldığı 1 puanla Avrupa macerasını noktaladı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:14
  1. Akhisarspor
  2. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden Selman'ı sorumlu tuttu
    1. ABD Senatosu Kaşıkçı cinayetinden..
    2. Şenol Güneş: Mağlubiyetin sorumlusu..
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar..
    5. Dicle Barajı'nın kapağının kopması
    6. NYT yazarından "Yemen'deki utanç..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2018
    8. Fransa'nın Strazburg kentindeki..
    9. Maçın ardından
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. ABD Senatosu onayladı! Kaşıkçı..
    12. Dicle Barajı etrafında halk sokağa..
    13. ABD Senatosu Yemen tasarısını onayladı
    14. İzmir'e kar yağdı
    15. Gazze'de engel atlama şampiyonası
    16. "Bu harekat terör destekçilerine bir..
    17. Maçın ardından
    18. Maçın ardından
    19. Strazburg saldırganı öldürüldü
    20. Fırat'ın doğusuna operasyon ABD'den..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk
    Bakan duyurdu: 100 milyar dolarlık kaynak bulduk
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi