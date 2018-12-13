Akhisar Avrupa'ya puanla veda etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Akhisarspor, konuk ettiği Belçika'nın Standard Liege takımıyla 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta mücadelesinde Akhisarspor, evinde Standart Liege ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele sergileyen Akhisarspor, aradığı golü ise bir türlü bulamadı.

Bu sonucun ardından Avrupa'daki ilk puanını alan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Standart Liege ise, 2 farklı yenmesi durumunda gruptan çıkabilecek durumdayken, aldığı 1 puanla Avrupa macerasını noktaladı.