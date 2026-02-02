  • İSTANBUL
Gündem Akharım'da Mehmetçik adaylarına coşkulu uğurlama
Gündem

Akharım'da Mehmetçik adaylarına coşkulu uğurlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akharım'da Mehmetçik adaylarına coşkulu uğurlama

Akharım beldesinde, belediye tarafından 2006 tertip Mehmetçik adayları için düzenlenen asker eğlencesi programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Coşku ve gururun hâkim olduğu programda, vatan sevgisi ve birlik beraberlik ruhu bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.

Düzenlenen uğurlama programına Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak ev sahipliği yaparken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da katılarak Mehmetçik adayları ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

"Vatan nöbeti bu topraklarda hiçbir zaman aksamadan devam edecektir”

Programda konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Nisan ayında 29 gencin vatani görevlerini yerine getirmek üzere asker ocağına uğurlanacağını belirterek,

“Bugün burada sevinçle, gururla uğurladığımız evlatlarımız; yarın üniformalarını giyip vatan nöbetine başladıklarında bu millet yine onların sayesinde huzur içinde yaşayacaktır. Bu bir bayrak devridir. Dün abileri vardı, bugün kendileri var. Vatan nöbeti bu topraklarda hiçbir zaman aksamadan devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğin en güzel örneği"

Milletvekili Arslan, gençlere hayırlı tezkereler dileyerek ailelere de sabır ve gurur temennisinde bulundu.

Programın ev sahibi Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak ise asker eğlencesinin birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve Mehmetçik adaylarına sağ salim gidip gelmeleri temennisinde bulundu.

Program, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

1
