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Ekonomi Akfen Yenilenebilir Enerji sürdürülebilirlikte ilk 30’da
Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji sürdürülebilirlikte ilk 30’da

Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 10:49:00 -
Akfen Yenilenebilir Enerji sürdürülebilirlikte ilk 30’da

Şirket, bu çalışmalarıyla reyting kurumu Moody’s tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik raporunda 70 genel skor elde ederek dünyada ilk 30’a girdi. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, önemli faaliyetler yürüttüklerini aktararak, şöyle konuştu: “Tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımımız ve bu alanda üretici olmaya yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Elektrik üretiminin yanında biyo-çeşitliliği koruma, çevresel yönetim ve bulunduğumuz bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını arttırmayı hedeflediğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımızla uluslararası alanda kabul gören başarılarımızın sayısını yükseltmeyi hedefliyoruz.”

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