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Akfen’den 2018’de 5,6 milyarlık yatırım

2017 sonunda açıklanan 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştiren Akfen Holding, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5,6 milyar liralık yatırıma imza attı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 09:28
Akfen’den 2018’de 5,6 milyarlık yatırım

 Ekonomi Servisi 

Akfen Holding, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güveni ardı ardına hayata geçirdiği yatırımlarla ortaya koyuyor. 2017 sonunda açıklanan 2018 yılı yatırım paketinin tamamını gerçekleştiren holding, 2018 yılında farklı alanlarda toplam 5,6 milyar liralık yatırıma imza attı. Buna ilave olarak 4 bin 59 kişiye istihdam sağlayan Akfen, 2018 yılında Isparta Öğrenci Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ni tamamladı, 58.5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini devreye aldı. Akfen, 2018 yılında Kütahya Öğrenci Yurdu, Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu’da gelecek ay üretime geçecek Gökırmak Bakır Madeni projesini tamamlanma aşamasına getirirken, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etti. Şirket, 2019 yılı yatırım paketinin detaylarını ocak ayının başında açıklayacak. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2018 başında açıkladıkları 5,6 milyar liralık yatırım paketlerinde sözlerinde durduklarını ve tamamını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akın, “Yatırımlara ilave sağladığımız istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 09:28
  1. Kastamonu
  2. Akfen Holding
  3. Isparta Öğrenci Yurdu
  4. Eskişehir Şehir Hastanesi
  5. Kütahya Öğrenci Yurdu
  6. Bulvar Loft
  7. Gökırmak Bakır Madeni
  8. Bodrum Loft
  9. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın

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