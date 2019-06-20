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Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül daha

Akfen Yenilenebilir Enerji, 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesiyle ‘EMEA Finance Project Finance Awards 2018’ etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül daha

Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen sene yapımına başladığı toplam 530 milyon dolar değerindeki 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesiyle ‘EMEA Finance Project Finance Awards 2018’ etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı. Ödüller İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle şirket yetkililerine takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
  1. Akfen Yenilenebilir Enerji
  2. güneş santrali
  3. EMEA Finance Project Finance Awards 2018
  4. İngiltere’nin başkenti Londra

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