Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül daha
Akfen Yenilenebilir Enerji, 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesiyle ‘EMEA Finance Project Finance Awards 2018’ etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı.20 Haziran 2019 Perşembe 11:31
Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen sene yapımına başladığı toplam 530 milyon dolar değerindeki 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesiyle ‘EMEA Finance Project Finance Awards 2018’ etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı. Ödüller İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle şirket yetkililerine takdim edildi.
YORUM YAZ