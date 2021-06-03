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Ekonomi Akfen Yenilenebilir Enerji rekor karbon azaltımı sağladı
Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji rekor karbon azaltımı sağladı

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eş değer azaltım sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 12:56:00 -
Akfen Yenilenebilir Enerji rekor karbon azaltımı sağladı

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, sahip olduğu santrallerde ürettiği yeşil ve temiz enerji sayesinde 4 milyon tona yakın karbondioksite eş değer azaltım sağladı. Akfen Yenilenebilir Enerji açıklamasına göre, bu karbon azaltımı yaklaşık 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul ediliyor.

562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, dünyadaki iklim değişikliği farkındalığının artmasıyla düşük karbon ekonomisinin öne çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hayata geçirdiğimiz temiz enerji üretimimiz ile şimdiye dek 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer karbon azaltımı sağladık. 2013’ten bu yana sera gazı emisyonunu azaltmak isteyen firmalara karbon kredisi satışı yapıp önemli bir değer daha yaratıyoruz. Birçok bakımdan Türkiye’nin cari açığını kapatma potansiyeline sahip bu sektörde, Akfen Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi güçlü ortaklarımızla yolumuza büyüyerek devam ediyoruz.”

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