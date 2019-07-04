Akfen yarım milyon kişiye rüzgârdan elektrik sağlıyor

2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de 143 milyon dolarlık yatırıma sahip 112 MW’lık Üçpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesinin tamamını devreye aldı. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 2019 yılı başında yine Çanakkale’de tamamladığı Kocalar RES’in ardından ikinci rüzgâr projesi olan 112 MW’lık Üçpınar RES projesi ile şirketin rüzgâr santrali portföyü 143 MW’a çıktı. Akfen’in sadece rüzgârdan ürettiği elektrik ile yıllık karşıladığı enerji ihtiyacı 570 bin kişiye ulaştı.