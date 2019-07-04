0553 313 94 23

Akfen yarım milyon kişiye rüzgârdan elektrik sağlıyor

2020 yılına kadar 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin sadece rüzgârdan ürettiği elektrik ile yıllık karşıladığı enerji ihtiyacı 570 bin kişiye ulaştı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
Akfen yarım milyon kişiye rüzgârdan elektrik sağlıyor

2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de 143 milyon dolarlık yatırıma sahip 112 MW’lık Üçpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesinin tamamını devreye aldı. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 2019 yılı başında yine Çanakkale’de tamamladığı Kocalar RES’in ardından ikinci rüzgâr projesi olan 112 MW’lık Üçpınar RES projesi ile şirketin rüzgâr santrali portföyü 143 MW’a çıktı. Akfen’in sadece rüzgârdan ürettiği elektrik ile yıllık karşıladığı enerji ihtiyacı 570 bin kişiye ulaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
  1. Çanakkale
  2. yerli ve yenilenebilir kaynaklar
  3. enerji üretim santrali
  4. Akfen Yenilenebilir Enerji
  5. Üçpınar Rüzgâr Enerji Santrali (RES)
  6. Kocalar RES

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih gezisi
    1. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
    2. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
    3. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
    4. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
    5. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
    6. Yaralı hayvanlar profesyonel..
    7. TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği..
    8. Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan..
    9. Fenerbahçe salonda çalıştı
    10. Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü..
    11. Minik eller çömlek yaptı
    12. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    13. Göbeğini kaşıyan adam!
    14. Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk
    15. SİAD Sinop Şubesi olağan üye..
    16. Sanat akademisi öğrencileri, duvarları..
    17. Akıncı Üssü davası
    18. Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki..
    19. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    20. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    21. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    22. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    23. Çizgiden tuvale yolculuk “dokunuşlar”..
    24. 2023 hedeflerine doğru Türkiye!
    25. Kars’ta trafik denetimleri sürüyor
    26. Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En..
    27. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    28. Kök hücre nakli yapılan genç hayata..
    29. (Özel)Umre için biriktirdiği altınları..
    30. Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”