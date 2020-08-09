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Ekonomi

Akfen Holding, Bodrum Loft'ta sanatseverleri buluşturacak

"Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliği, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğinde 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:41:06 -
Akfen Holding, Bodrum Loft'ta sanatseverleri buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Bodrum'un yeni turizm tesisi olarak bu yaz tatilcileri ağırlamaya başlayan Bodrum Loft, sonsuz mavilik ve zeytin ağaçlarının eşlik ettiği modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor.

Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, modern köy yaşamının oluşturulduğu Bodrum Loft'un odaları ve açık alanlarında GLOBART küratörlüğünde sergilenen 134 eserin yaratıcılarının sanatseverlerle bir araya geleceği "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliği, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ev sahipliğinde 13 Ağustos Perşembe saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ortak alanda yer alan mekana özgü yapıtların yanı sıra evlere yerleştirilen 122 yapıt, Mehmet Mutaf'ın fotoğrafladığı karelerle sanatseverlerle paylaşılacak.

İş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı "Bodrum Loft'ta Sanat" etkinliği, sanatçılarla sohbet ve kokteyl eşliğinde sürecek.

Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan Bodrum Loft'ta yaz boyu sanat etkinlikleri devam edecek.

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