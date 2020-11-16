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Dünya Akdeniz’e yakın ülke raporu sundu! Rus yapımı füzeleri ilk kez tanıttılar
Dünya

Akdeniz’e yakın ülke raporu sundu! Rus yapımı füzeleri ilk kez tanıttılar

Akdeniz civarında olan Afrika ülkesi Cezayir, Rus yapımı İskender füzeleri dahil güçlü füze cephaneliğini ilk kez tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:07:00 -
Akdeniz’e yakın ülke raporu sundu! Rus yapımı füzeleri ilk kez tanıttılar

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından Rus yapımı İskender füzeleri dahil güçlü füze cephaneliğini ilk kez yayınladı.

Cezayir El Nahar gazetesinin yayınına göre füzenin Savunma Bakanlığı'nın "Yalnızca Cezayir Ülkesi" başlıklı raporunun ikinci dakikasında ilk kez ortaya çıktığı belirtildi.

İskender balistik füzesinin maksimum menzilinin 280 km olduğu açıklandı.

Gazete, "bu füzelerin amacı, düşmanın hava ve füze savunma sistemlerini ve ayrıca füzelerin menzilindeki askeri teçhizatı yok etmek’’ dedi.

Cezayir Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, "Cezayir'in ulusal sınırlarının kırmızı çizgi olduğu ve Cezayir'in egemenliğinin kutsal bir ilke olduğu" belirtiliyor.

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