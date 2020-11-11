Akdeniz'de Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 5 kişi kayıp
Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.
Adana'nın Karataş ilçesinde 15 deniz mili mesafede Yunan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balıkçı teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma operasyonu başlatıldığı bildirildi.