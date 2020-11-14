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Dünya Akdeniz’de yeni göçmen faciası
Dünya

Akdeniz’de yeni göçmen faciası

Afrika’dan yokluk, yoksulluk ya da daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkan göçmenler, bir defa daha Akdeniz’de yitip gitti...

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:02:00 -
Akdeniz’de yeni göçmen faciası

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 100’e yakın düzensiz göçmenin boğulduğunu bildirdi. IOM’den yapılan açıklamada, deniz kazalaranın Libya’nın liman kenti Al Khums ve Surman açıklarında meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, teknenin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 140’dan fazla kişiyi taşıdığı aktarıldı. Kazada 100’e yakın göçmenin yaşamını yitirdiği belirtilirken, balıkçıklar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 47 kişinin kıyıya getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve şimdiye kadar 31 cesede ulaşıldığı kaydedildi.

Bölgedeki IOM personeli de daha fazla cesedin gece boyu kıyıya vurmaya devam ettiğini bildirdi.

Son iki günde, Orta Akdeniz’de iki teknenin alabora olmasının ardından 2’si çocuk olmak üzere en az 19 kişinin boğulduğu anımsatılan açıklamada, şu anda aynı rotada faaliyet gösteren tek sivil toplum kuruluşu gemisi “Open Arms”ın üç operasyonda 200’den fazla kişiyi kurtardığı açıklandı.

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