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Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:10:00 - 2020-08-12 12:11:45

Akdeniz'de Yunanistan'la gerilim sürerken bölgeden sıcak görüntülerde gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgede araştırma yapan Oruç Reis Gemisi, denizden ve havadan korunuyor. Bir Türk F-16 savaş uçağının Akdeniz'de sismik arama yapan Oruç Reis Gemisi'ni selamladığı anlar kameralara yansıdı. Oruç Reis'e adeta kalkan olan savaş gemilerimiz ve savaş uçaklarımız bölgede kuş bile uçurtmuyor.

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Yorumlar

abdrhman

gelene acımayın bilhassa şu yunan gavuruna hiç acımayın pisliklere
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....

Aleyküm selam
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