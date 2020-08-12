Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı.
Akdeniz'de Yunanistan'la gerilim sürerken bölgeden sıcak görüntülerde gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgede araştırma yapan Oruç Reis Gemisi, denizden ve havadan korunuyor. Bir Türk F-16 savaş uçağının Akdeniz'de sismik arama yapan Oruç Reis Gemisi'ni selamladığı anlar kameralara yansıdı. Oruç Reis'e adeta kalkan olan savaş gemilerimiz ve savaş uçaklarımız bölgede kuş bile uçurtmuyor.