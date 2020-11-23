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Dünya Akdeniz'de ortalık fena karıştı! Alman askerleri Türk gemisine tırmandı
Dünya

Akdeniz'de ortalık fena karıştı! Alman askerleri Türk gemisine tırmandı

Alman Der Spiegel dergisi, Libya'ya giden Türk kargo gemisinin İrini Operasyonu kapsamında durdurulduğunu duyurdu. Hukuk dışı arama büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:23:00 - 2020-11-23 13:54:41

Avrupa Birliği (AB) tarafından Libya'ya giden gemileri kontrol etmek için kurulan İrini Operasyonu, bir kez daha Türkiye'nin hışmına uğradı.

Alman Der Spiegel dergisi, İrini'de görev yapan Alman fırkateyni Hamburg'un Bingazi açıklarında seyreden bir Türk kargo gemisini durdurduğunu bildiriyor.

Habere göre, Hamburg'da görevli Alman donanma askerleri Bingazi'nin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Rosaline A adlı kargo gemisini Pazar günü durdurdu.

Alman askerlerinin gemide arama yapmak istemesi üzerine Ankara devreye girdi. Türkiye, kargo gemisinin aranmasına izin vermedi ve askerlerin bir an önce bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Gemiyi terk ettiler

Spiegel, geri adım atan Alman donanma askerlerinin Pazartesi günü gün doğarken gemiyi terk ettiklerini aktardı.

Yaz mevsiminde de benzer bir olayın yaşandığını aktaran Spiegel, rutin bir görevin 'skandal'a dönüştüğünü ileri sürdü.

Türkiye, AB'nin İrini misyonunun taraflı olduğunu, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden savaş ağası General Halife Hafter'e gönderilen gemileri denetlemediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri çatışmaların yaşandığı Libya'ya yönelik silah ambargosu kararı almıştı. Avrupa Birliği de Irini Operasyonu

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Yorumlar

Ke-mal

Hadi bakalım bizimkiler ne yapacak şimdi. Yine gol yine bir gol daha yedik.
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