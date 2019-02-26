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Akdeniz’de ilk sondaj sonuçları geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Fatih gemisiyle ile Akdeniz’de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını belirtti.

26 Şubat 2019 Salı 11:26
Akdeniz’de ilk sondaj sonuçları geliyor

 Mehmet Canıtatlı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Fatih gemisiyle ile Akdeniz’de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını belirtti.

Bakan Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında moderatörlerin sorularını yanıtladı.

100 milyar $’lık yatırım

Elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Dönmez, bu yatırımların kamu ile birlikte yerli ve yabancı ayrımı olmadan özel sektör tarafından yapıldığını söyledi.

Doğalgazda ise dağıtım, depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yüzer LNG santralleriyle Türkiye’nin günlük sisteme gaz verme kapasitesinin ciddi oranda arttığına dikkati çeken Dönmez, bu kapasitenin şu anda 300 milyon metreküpün üzerinde olduğunu aktardı.

Yerlileştirme kapsamında Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarına hız verdiğini anlatan Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını söyledi.

Hedefe varmak üzereyiz

Son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini aktaran Dönmez, “İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık, iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“BORON talebine yetişemiyoruz”

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından üretilen BORON temizlik ürününün satışlarına da değinerek, “Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz” dedi.

Ayrıca bor katkılı gübre üretimi için de üç ayrı gübre üzerinde çalıştıklarını kaydeden Dönmez, mart ayı içinde ilk pilot ürünü geliştireceklerini ve Eti Maden’in bordan uç ürün üretimiyle ilgili bir takım stratejik ortaklıklara gideceğini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:26
  1. Antalya
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Fatih gemisi
  4. Akdeniz
  5. Akdeniz’de sondaj çalışmaları
  6. 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi
  7. Doğalgaz
  8. sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)
  9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü
  10. BORON
  11. Eti Maden

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