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Dünya

Akdeniz'de hareketlilik! Fransa ve İsrail savaş uçakları havalandı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'yle yapılan anlaşma sonrası adaya gelen iki Fransız savaş uçağı dün akşam Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi. İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Fransız uçaklarına eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:09:00 -
Akdeniz'de hareketlilik! Fransa ve İsrail savaş uçakları havalandı

Türkiye'nin Oruç Reis Gemisini Akdeniz'e göndermesiyle birlikte başlayan hareketlilik devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan askeri hava üssüne inen Fransız savaş uçakları dün akşam uçuş gerçekleştirdi. KKTC'nin tepki gösterdiği uçuşa İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de katıldı.

Uçuş sonrası ülkeden ayrıldılar

Fransız savaş uçaklarıyla bölgede uçuş gerçekleştiren İsrail helikopterleri akşamüzeri adadan ayrıldı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki göstererek "Fransa'ya ait iki savaş uçağı ve C-130 tipi nakliye uçağının Rum kesimindeki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne gelmesi kabul edilemez durumdur. Fransa2nın bu adımı Ada'daki barış ve huzura bir tehdittir. Rum yönetimi; aklını başına almalı ve huzuru bozacak adımlardan kaçınmalıdır" dedi.

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