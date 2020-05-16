Akdeniz’de görevli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Akdeniz’de görevli olduğu belirtilen Rus donanmasına ait Saratov isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı Saratov isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Sahil Güvenlik botu da eşlik etti
Rusya donanmasına ait 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Saat 07.30 sıralarında Karadeniz'den giriş yapan gemi, saat 09.00 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Marmara Denizi’ne açılan 'Saratov' isimli savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek görev yapacağı Akdeniz'e gideceği öğrenildi.