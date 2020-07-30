  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Akdeniz’de göçmen teknesi battı! Çok sayıda göçmen kayboldu

Tunus'tan İtalya'ya gitmeye çalışan 26 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 25 göçmen kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 05:34:00 - 2020-07-30 08:44:06
Akdeniz’de göçmen teknesi battı! Çok sayıda göçmen kayboldu

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safaks sahilinden denize açılan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin güneyindeki El-Mehdiye kenti açıklarında battığı belirtildi.

Tunus Deniz Kuvvetlerinin bir düzensiz göçmeni kurtardığı aktarılan açıklamada, kaybolan 25 göçmeni arama çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı