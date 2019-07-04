Akdeniz'de göçmen faciası! Onlarca kişi kayıp Tunus açıklarında çok sayıda göçmeni taşıyan bir teknenin alabora olduğu bildirildi.

Tunus'ta 70'ten fazla göçmen taşıyan teknenin battığını duyurdu. Reuters'a konuşan Kızılay yetkilileri, Akdeniz'de alabora olan tekneden şimdiye kadar yalnızca dört kişinin kurtarılabildiğini aktardı.

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