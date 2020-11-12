Akdeniz'de facia: En az 74 kişi hayatını kaybetti
Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak yaşamını yitirdiği açıklandı.
Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir gemide arıza meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 74 sığınmacı hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre; en az 74 kişinin öldüğü olayda, 47 kişi sahil güvenlik ve balıkçılar tarafından kurtarılarak sahile getirildi.
Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre en az 900 mülteci geçiş yapmaya çalışırken hayatını kaybetti.
11 bin kişi de geçmeye çalışırken durdurularak Libya'ya geri getirildi.