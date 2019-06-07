Akdeniz'de deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesi'nin bilgilerine göre; Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz'de Lindos adası açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 23.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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