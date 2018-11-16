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Akdeniz'de AB ve Rumlardan tehlikeli provokasyon

Amerikan şirketi ExxonMobil, Rum yönetimi için hidrokarbon arama çalışması yapacak olan geminin sondajına başladığı öğrenildi.

16 Kasım 2018 Cuma 17:52
Akdeniz'de AB ve Rumlardan tehlikeli provokasyon

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Amerikan enerji şirketi ExxonMobil için Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışması yapacak geminin sondaja başladığını söyledi.


Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın (AMNA) haberine göre, Lakkotripis, Rum kesimini ziyaret eden ABD Enerji Kaynakları Bakanı Francis Fannon ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

Lakkotripis, yaptığı açıklamada, GKRY tarafından 10'uncu parsel olarak isimlendirilen bölgede ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmasının başladığını belirtti.

Mısır ve İsrail'i de ziyaret edecek olan Fannon ise ABD'nin GKRY'ye doğal kaynaklarından faydalanması konusunda desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'den tepki

Rum kesiminin, KKTC ve Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgelerde tek taraflı ihale ve arama çalışmaları çabası, Türkiye tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz." demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "(Kıbrıs) Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır. Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğimizi herkese çok net bir şekilde söylüyoruz." diye konuşmuştu.

Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Ankara'da katıldığı KKTC Milli Gün resepsiyonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uluslararası hukuktan kaynaklı hak ve menfaatlerin sonuna kadar korunacağını belirterek, "Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz." tepkisini dile getirmişti.

KKTC'nin hakları ihlal ediliyor

Daha önce, İtalyan enerji şirketi ENİ'ye ait bir sondaj gemisi, çalışmalarda bulunmak üzere Kıbrıs açıklarına yaklaşması üzerine Türk savaş gemilerince uzaklaştırılmıştı.

ENİ'ye Rum yönetimi tarafından ihale edilen arama bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin olası Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bulunuyordu. Rum kesiminin sözde 1, 4, 5, 6, ve 7'nci parseller olarak adlandırdığı bölgeler, Türkiye'nin olası MEB alanı ile çakışıyor.

ExxonMobil'in arama yapmayı planladığı sözde 10'uncu parsel adı verilen alan, Türkiye ve KKTC MEB'leri ile çakışmamasına karşın, Ankara, Rumlar tarafından KKTC'nin hakları hiçe sayılarak tek taraflı arama yapılmasına karşı çıkıyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:52
  1. Ankara
  2. AB
  3. Rum
  4. KKTC

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş28 dk önce
    tc yi dinleyen yok. tc ninki itin o...ruğu misali
  • ismailismail30 dk önce
    vurun bombayi , önce tehdit edin, ikinci kez tehdit edin, ücüncüye havaya ucurun !!! disimizi göstermenin zamani geldi artik. bakin katliam yapan yahudilere, birsey oluyormu onlara ?
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