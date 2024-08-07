Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kayıtlara geçti.
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Girit Adası açıklarında saat 11.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kayıtlara geçti.
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