  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem
Gündem

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-08-07 12:14:00 -
Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Girit Adası açıklarında saat 11.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5,5 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak kayıtlara geçti.

Togg ile Çinli BYD yarıştı! Sonuç depreme neden oldu
Togg ile Çinli BYD yarıştı! Sonuç depreme neden oldu

Otomotiv

Togg ile Çinli BYD yarıştı! Sonuç depreme neden oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye son dakika deprem uyarısı! 'Bunu bekliyorum' diyerek duyurdu
Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye son dakika deprem uyarısı! 'Bunu bekliyorum' diyerek duyurdu

Gündem

Frank Hoogerbeets'ten Türkiye'ye son dakika deprem uyarısı! 'Bunu bekliyorum' diyerek duyurdu

Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları
Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları

Yaşam

Peş peşe depremler yaşandı! Adana'da deprem sonrası panik anları

Deprem bölgesinde hasat zamanı
Deprem bölgesinde hasat zamanı

Tarım

Deprem bölgesinde hasat zamanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23