Akdeniz'de 5,0 şiddetinde deprem
AFAD, Akdeniz'de 5,0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.03 Ekim 2019 Perşembe 08:09
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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