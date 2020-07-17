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Eğitim

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 4 yıllık. Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık bölümler taban puanları 2020 başarı sıralaması öğrenciler tarafından merak edilmekte. 2020 üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından YKS sonuçları sonrası üniversite tercihleri başlayacak. Hem iki yıllık önlisans hem de dört yıllık lisans tercihinde bulunacak adaylar Akdeniz Üniversitesi taban puanlarını merak ediyor. 2019 yılı Akdeniz Üniversitesi taban puanları bu üniversiteyi tercih edecekler için ışık tutuyor. İşte Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık bölümleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:14:00 - 2020-07-17 19:15:18
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

2020 Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması. Akdeniz Üniversitesi, 1982 yılında Antalya şehir merkezinde kurulan köklü üniversitelerimizden biridir. Akdeniz Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle; 24 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 60 araştırma ve uygulama merkezinde eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edilmektedir. Üniversite bünyesinde 52 laboratuvar bulunmaktadır. İşte YÖK Atlas Akdeniz Üniversitesi taban puanları.

Akdeniz Üniversitesi taban puanları YÖK Atlas 

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanı

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanı

 

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