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Akdeniz Cimnastik Birliğine Türk üye

- Genel kurulda 16 ülkenin oyunu alan Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, birliğin yönetim kurulu üyeliğine seçildi

22 Kasım 2018 Perşembe 17:52
Akdeniz Cimnastik Birliğine Türk üye


İSTANBUL (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Akdeniz Cimnastik Birliğinin (COMEGYM) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsmail Göktekin'in, genel kurulda 16 ülkenin desteğiyle en çok oyu alarak COMEGYM'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Merhum federasyon başkanımız Atilla Örsel'in asbaşkanlığı ile başlayan COMEGYM yönetiminde yer almamız Suat Çelen'in asbaşkanlığı ile devam etmiş, son olarak İsmail Göktekin bayrağı yönetim kurulu üyesi olarak devralmıştır." ifadelerine de yer verildi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:52
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  3. COMEGYM
  4. İsmail Göktekin
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