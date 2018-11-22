Akdeniz Cimnastik Birliğine Türk üye





İSTANBUL (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Akdeniz Cimnastik Birliğinin (COMEGYM) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsmail Göktekin'in, genel kurulda 16 ülkenin desteğiyle en çok oyu alarak COMEGYM'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Merhum federasyon başkanımız Atilla Örsel'in asbaşkanlığı ile başlayan COMEGYM yönetiminde yer almamız Suat Çelen'in asbaşkanlığı ile devam etmiş, son olarak İsmail Göktekin bayrağı yönetim kurulu üyesi olarak devralmıştır." ifadelerine de yer verildi.



