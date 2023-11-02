Akdeniz Belediyesi gönüllere dokunuyor

Akdeniz’de; Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti ile yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşların yaşadığı 700 haneye 4 bin 930 defa temizlik; 504 kişiye bin 870 defa kişisel bakım (kuaför) hizmeti sunuldu. Kanser tedavisi gören dezavantajlı durumdaki 168 hastaya 4 bin 500 seferden fazla hizmet verilirken, Hoş Geldin Bebek projesi ile ulaşılan anne ve bebek sayısı 7 bine ulaştı.

Yaşlı, engelli ve kimsesizler yalnız bırakılmıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri; Evde Temizlik ve Bakım Hizmetiyle de bugüne dek 700 haneye 4 bin 930 defa temizlik; 504 kişiye bin 870 defa kişisel bakım (kuaför) hizmeti sundu. Yeni müracaatlarla bu sayı her geçen gün artıyor.

Kanser hastalarına ücretsiz servis hizmeti

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleşen hizmet ve projeler sayesinde kanser tedavisi gören hasta vatandaşlar ve refakatçileri evlerinden alınıp tedavi edildikleri hastanelere ulaştırılıyor. Umuda Yolculuk Projesi adını taşıyan hizmet sayesinde ücretsiz Onkobüs servis hizmeti verilen onkoloji hastaları, kontrol ve tedavilerinin ardından da tekrar evlerine bırakılıyor.

800 onkoloji hastası ile iletişime geçildi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile 2021 yılı Mart ayında imzalanan protokolle, Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşamakta olup kanser tedavisi gören yaklaşık 800 onkoloji hastası ile iletişime geçildi. Görüşme sağlanıp yardıma ihtiyacı olduğu belirlenen 600’ü aşkın vatandaşın da tespiti yapılıp sosyal yardım programına dâhil edildi. Sonrasında da onkoloji hastası bu vatandaşlara özel olarak bir araç tahsis edildi.

168 hastaya 4 bin 500 seferden fazla hizmet verildi

Düzenli aralıklarla temizlenip dezenfekte edilen ONKO-BÜS Servis aracı ile kanser hastası vatandaşlar, tedavi gördükleri sağlık kuruluşuna ücretsiz ulaştırılıyor. Hastaların takip ve yönlendirmesi de uzman sosyolog tarafından yapılıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, ücretsiz sunulan servis hizmetinden, faydalanmakta olan hasta sayısı 168’i buldu. Yine 10 Mart 2021 tarihinden bu güne kadar hastalara 4 bin 500 seferden fazla ücretsiz servis hizmeti sunuldu.

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Mamografi, Smear testi ve kolon kanseri taraması sağlanıyor

Akdeniz Belediyesi, yine sağlık kuruluşlarına ulaşım sıkıntısı yaşayan 40-69 yaş aralığındaki dezavantajlı kadınlar için de İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında mamografi, kolon kanseri taraması ve Smear testi için yine servis araçları ile KETEM’e ulaştırılıp taramalarının yapılmasını sağlıyor.

Hizmet kapsamında yıl içinde 400’den fazla kadına ulaşılırken, bu yıl bitmeden hedef ise en az bin kadına ulaşmak ve taramalarının yapılmasını sağlamak. Ayrıca ‘Sağlıklı Gebelik Mutlu Annelik’ Projesi kapsamında da Toros Üniversitesi ile yapılan protokol ile 400 kadının katılımıyla sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Ulaşılan bebek ve ailelerin sayısı 7 bine çıktı

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 2020 yılından bu yana aralıksız süren ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ ile ulaşılan bebeklerin sayısı ise 7 bini buldu. Hizmet sayesinde yeni doğum yapan anneler ve bebekleri için çeşitli ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çanta hediye ediliyor. Diğer yandan Mersin’in ve Türkiye’nin tarihi ve turistik kentlerine geziye gönderilen kadınların sayısı 6 bin 100’ü aşarken; kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık eğitimi verilen erkeklerin sayısı bin 700’ü buldu.

Akdenizli kadınlar ekonomik hayatın içinde…

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan Akdeniz Belediyesi’nin, 2019 yılında kurduğu ve aktif olarak el emeği ürünleri satarak geçimini sağlayan engelli ve kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla kurduğu Kadın Emeği Diyarında bugün itibariyle 1’i engelli 2’si de kadınların olmak üzere 3 kooperatifin üyeleri aktif satış yapıyor.

Stevia (şeker otu), Moringa üretiminin yanı sıra Şevketi Bostanla Şifanız Bol Olsun Projesi ve Karakılçık Buğdayı Ekimi programı ile Akdeniz’de yaşayan daha çok kadının üretime ve ekonomiye katılımları sağlandı. Yine Homurlu’da verimli topraklarla Akdeniz’de ilk kez buluşturulan atalık karakılçık buğdayının işlenmesinden elde edilen çuvallar dolusu un da yine kadın kooperatiflerine hediye edildi.