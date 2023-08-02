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Gündem Akdeniz açıklarında deprem
Gündem

Akdeniz açıklarında deprem

Yeniakit Publisher
2023-08-02 01:37:00 -
Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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