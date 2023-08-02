Akdeniz açıklarında deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye, Kosova ile Sırbistan: Bundan sonra daha güçlü bir şekilde çıkacak! Türkiye Balkanlar'dan hiç gitmedi
Rusya, Çin ve İran arasında yeni karar herkesi ilgilendiriyor: Bu kararla vizesiz seyahat dönemi başladı!
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23