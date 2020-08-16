Akdeniz açıklarında deprem!
Verilen son bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında Girit Adası'nın güney doğusunda 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de saat 03.40'da 4.1 büyüklüğünde, Yerin 7.05 kilometre derinliğinde deprem olduğunu açıkladı.
Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı
Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgiye göre, deprem yerin 9 km derinliğinde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.
Deprem Türkiye'den hissedilmedi.