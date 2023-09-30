Akdeniz açıklarında can pazarı! Libya Sahil Güvenliği göçmen botunu kasten devirdi
Libya Sahil Güvenliğine ait sürat botu, Akdeniz’de göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı. Çarpmanın ardından göçmenler suya düştü.
Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.
HERHANGİ BİR CAN KAYBI RAPOR EDİLMEDİ
Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.
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