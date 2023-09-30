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Dünya Akdeniz açıklarında can pazarı! Libya Sahil Güvenliği göçmen botunu kasten devirdi
Dünya

Akdeniz açıklarında can pazarı! Libya Sahil Güvenliği göçmen botunu kasten devirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-30 07:20:00 -

Libya Sahil Güvenliğine ait sürat botu, Akdeniz’de göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı. Çarpmanın ardından göçmenler suya düştü.

Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.

 HERHANGİ BİR CAN KAYBI RAPOR EDİLMEDİ

Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.

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