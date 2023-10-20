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Gündem Akdemisyen var akademisyen var! Cumhuriyet Üniversitesi'nde İsrail protestosu
Gündem

Akdemisyen var akademisyen var! Cumhuriyet Üniversitesi'nde İsrail protestosu

Yeniakit Publisher
2023-10-20 15:45:00 -
Akdemisyen var akademisyen var! Cumhuriyet Üniversitesi'nde İsrail protestosu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görevli akademisyenler, İsrail'in Müslümanlara yönelik zulmünü lanetledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyenleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası kültür merkezi önünde toplanan akademisyenler adına açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Gazze şehrinde insanlık dramı yaşandığını belirterek, “Her gün katliamlar yapılmakta. Çok büyük bir vahşet canlı yayınlar önünde işlenmektedir. Gazze’de bir insanlık dramını izlemiş bulunuyoruz. Bu kapalı kapılar ardında değil, maalesef tüm televizyonlar canlı yayın şeklinde gösteriyor. İsrail siyonizmi, İsrailli teröristler günlerdir Gazze’yi abluka altına almış bulunmakta. Binlerce Filistinli kardeşlerimiz orada şehit edilmekte, yaralanmakta, açlığa ve susuzluğa mahkum edilmekte. Savaşın da bir ahlakı, edebi, hukuku varken bunlar hiçe sayılıyor ve oradaki insanlar sivil, asker, yaşlı, genç, çocuk, kadın, hamile demeden bütün bu işkencelere maruz bırakılıyorlar” dedi.

ABD’nin İsrail’e cesaret verdiğini dile getiren Prof. Ataseven, sözlerine şöyle devam etti:

Üzülerek görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve onların diğer aveneleri gidip İsrailli teröristleri tebrik ediyor, kucaklıyorlar. Hala sizin arkanızdayız diyerek onlara cesaret veriyor, teşvik ediyorlar. Türk milleti olarak tarih boyunca zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almış bir milletiz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin’deki kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların insanca yaşayabilmeleri için, onurlu, izzetli bir şekilde hayat sürmeleri için sesimizi var gücümüzle tüm platformlarda duyurmaya devam edeceğiz.

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