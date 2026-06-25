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Kobi Akdağmadeni’nde OSB için ilk somut adım!
Kobi

Akdağmadeni’nde OSB için ilk somut adım!

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Akdağmadeni’nde OSB için ilk somut adım!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi için fizibilite sürecini başlatacak sözleşme ORAN Kalkınma Ajansı ile imzalandı...

Akdağmadeni’nin sanayi geleceğini şekillendirecek Akdağmadeni Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinde ilk somut adım atıldı.

 

Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni Kaymakamlığı iş birliğiyle uzun yıllardır titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akdağmadeni Karma OSB’nin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları için ORAN Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalandı.

 

Yaklaşık 50 işletmenin faaliyet gösterebileceği şekilde planlanan Karma OSB ile Akdağmadeni’nde üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

Özellikle Akdağmadeni’nde uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren orman ürünleri ve ahşap işleme sektörlerinin gelişimine önemli katkılar sunacak proje, Akdağmadeni’nin sanayi altyapısına yeni bir ivme kazandıracak.

 

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Akdağmadeni’mizin geleceği adına çok önemli bir adım atıyoruz. Yıllardır üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştığımız Organize Sanayi Bölgesi projemizde fizibilite sürecini başlatmış bulunuyoruz. İlçemize yeni yatırımcılar kazandıracak, üretimi ve istihdamı artıracak bu önemli projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Akdağmadeni’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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