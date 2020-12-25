  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Akciğerleri temizleyen besinler neler?
Kadın - Aile

Akciğerleri temizleyen besinler neler?

Koronavirüs salgınından sonra sağlık ön plana çıktı. Özellikle akciğer sağlığı ile ilgili uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Akciğer sağlığını korumak için hangi besinler tüketilmeli? İşte akciğerleri temizleyen besinler...

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:51:00 -
Akciğerleri temizleyen besinler neler?

Sigara-tütün kullanımı, yoğun trafiğe bağlı egzoz dumanı, hava kirliliği… Birçok toksin madde farkında olarak ya da olmayarak ciğerlerimize giriyor. Koronavirüsü de vücutta en çok akciğerlere etki ediyor. Peki, salgın döneminde de büyük öneme sahip olan akciğerlerimiz için nasıl beslenmeliyiz?

Akciğerleri temizleyen besinler neler?

Keçiboynuzu

Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan kısacası detoks etkisi yaratan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur.

Sarımsak

Solunum sisteminin en önemli organı olan akciğerlerin tam bir kapasiteyle çalışmasını destekleyen besinlerden biri de sarımsaktır. Antibiyotik etki gösteren sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile akciğer kanserine karşı koruyucudur. Sebze ile pişirilerek her yemekte tüketilebilen bir baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilebilen çiğ sarımsak, akciğerleri doğal bir antibiyotik olarak temizler.

Zencefil

Kirli hava, sigara gibi faktörler nedeniyle akciğerler zamanla sağlığını kaybedebilmektedir. Tüm bu kötü faktörlerden uzak durmanın yanı sıra akciğerleri temizlemek için besinlerin gücüne de başvurmak gerekir. Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır. Çay olarak demleme şeklinde tüketilebilir ya da su içinde bekletilerek tüketilebilir. Yarım baş zencefil ve bir tutam tere atılarak bekletilen bir litre sudan her gün 2 fincan kadar tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlayabilir.

Tere

Folik asit, demir, kalsiyum, linolik yağ asidi ve C-E-A vitaminleri içererek tam bir vitamin ve mineral deposu olan tere; akciğerler için olmazsa olmaz bir besindir. Yeşil besinler arasında özellikle akciğerleri temizleme konusunda oldukça etkilidir. İçerdiği vitamin ve mineraller ile akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engeller ve kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Hijyenik koşullarda yıkandıktan sonra salata olarak ya da biraz su içerisinde bekletilerek direkt tüketilebilir. Yıkandıktan sonra tekrar yeni bir su içinde bir süre bekletilebilir ve bu şekilde suyu da içilebilir.Bu 6 Besin Akciğerleri Temizliyor

Üzüm çekirdeği

Kanser oluşumunun engellenmesi için vücutta antioksidan miktarının arttırılması gerekmektedir. Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm yerken bazı kişiler genellikle çekirdeklerini çıkarmak eğilimi gösterir. Oysaki özellikle siyah üzümün çekirdeği asıl sağlık kaynağıdır. Üzüm çekirdekleri ile tüketilmelidir.

Kereviz

Kereviz özellikle akciğer kanserinde koruyucu bir rol oynayan önemli bir besindir. Kanserojen pek çok maddenin oluşmasında negatif etki yaratan kereviz, sebze yemeği şeklinde pişmiş ya da salatalar da çiğ olarak tüketildiğinde akciğerleri temizler. Akciğerlerde oluşabilecek olan hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Kereviz, mevsiminde haftada 2-3 defa tüketilebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne ç..
CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı
Gündem

CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı

Hezeyanlarıyla gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay