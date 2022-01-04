Akciğerinizi brokoli, karaciğerinizi enginarla koruyun

Akciğer ve karaciğer sağlığında doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Diyetisyen Betül Yurdakul, "Akciğerimizin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketebiliriz. Karaciğer sağlığı için ise sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefili tercih edebiliriz" dedi.

Beslenmede çeşitliliğin önemli olduğuna işaret eden İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dyt. Betül Yurdakul, sağlıklı bir vücut için her besin grubundan yiyeceklere yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Sarımsak, pancar ve enginar karaciğer dostu

Diyetisyen Betül Yurdakul, vücutta doğal detoks işlevini gören karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunduğunu dile getirdi.

Alkol kullanımı ve aşırı yağlı gıdaların karaciğer yağlanması, Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açabildiğine dikkat çeken Dyt. Betül Yurdakul, "Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru besinler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. Karaciğere iyi gelen besinler sarımsak, yeşil çay, pancar, enginar, zerdeçal, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve zencefildir" diye konuştu.

Kekik, keçiboynuzu ve tere akciğere iyi geliyor

Solunum sisteminin en önemli organlarından akciğerimizin kendini temizleyebildiğinin altını çizen Dyt. Yurdakul, akciğerin kendini yenileyebilmesi için brokoli, Brüksel lahanası, kekik, keçiboynuzu, tere ve sarımsak tüketilmesi önerisinde bulundu.

Somon, ceviz ve yumurta beynin odaklanmasını kolaylaştırıyor

Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı Omega 3'ler arasında en önemlisinin DHA olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, "Docosahexaenoic asit adıyla da bilinen DHA, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur. DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikayetleri ortadan kaldırabilirsiniz. Beyin sağlığı için somon, ceviz, yaban mersini, bitter çikolata, zerdeçal, yumurta ve kahveyi mutlaka tüketmeliyiz" şeklinde konuştu.

Sağlıklı kemiklerin sırrı c ve d vitamininde

Vücudun temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemlerde yaşın ilerlemesiyle Osteoporoz (kemik erimesi), osteoartrit gibi problemlerin sık görüldüğünü belirten Dyt. Yurdakul, kemik erimesinden korunmak için süt, kereviz, sardalya, bamya ve karnabaharın sofralardan eksik olmaması gerektiğini belirtti.

D vitaminin en önemli görevlerinden birinin kemik sağlığını korumak olduğunu söyleyen Dyt. Yurdakul, "D vitamini için güneş ışığı hayli önemlidir. Kemiklerin yapı taşlarından olan kolajen üretimini artıran C vitamini de yeterli ölçüde alınmadığı zaman kemikler dayanıksız hale gelir. C vitamini turunçgiller, kivi, çiğ brokoli, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber gibi gıdalarda yoğun bulunmaktadır" dedi.

Yoğurt, kefir ve turşu bağırsağa faydalı

Bağırsak sağlığı ne kadar iyiyse kişinin kendini o kadar iyi hissettiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, düzenli bir sindirim sistemi, güçlü bir bağışıklık, kilo kontrolü gibi pek çok etkiye sahip bağırsak mikroorganizması için yoğurt, kefir, turşu, kuru erik ve çiğ badem yenilebileceğini belirtti.

Ispanak, avokado ve domates kalp sağlığı için önemli

Dyt. Yurdakul, kalp sağlığına faydalı besinler hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

"Her besin grubunun çok özel faydaları vardır. Sağlıklı kalbe giden yol da sağlıklı besinlerden geçer. Çünkü bu besinler damarları temizleyerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığına önemli katkılar sağlıyor. Ispanak, avokado, domates, tatlı patates, yeşil çay, keten tohumu, pancar ve kuşkonmaz kalp sağlığını korumada önemli yiyeceklerdir."

Göz için havuç, pazı ve mısır tüketin

Göz sağlığı için önemli olan A vitamini, C vitamini ve E vitamini tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt. Yurdakul, "Mısır, havuç, yumurta, pazı, kabak çekirdeği, badem, brüksel lahanası, turunçgiller göz sağlığına oldukça fayda sağlamaktadır. Ayrıca çinko, selenyum, lutein ve zeaksantin içeren gıdalar da göz sağlığını korumaya yarayan yiyeceklerdir" dedi.

Cildi onaran besinler

Bazı besinlerin içerdikleri bileşikler sayesinde en az bakım yapmak kadar cildi onarmaya katkıda bulunduğunu dikkat çeken Dyt. Yurdakul, "Siz de sağlıklı ve dengeli beslenerek, bol su tüketerek cildinizin kışın bile ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Balkabağı, ceviz, greyfurt, somon, yeşil çay, yaban mersini ve avokado cildimize faydalı besinlerdir" diyerek sözlerini noktaladı.

Akciğer enfeksiyonuna ne iyi gelir?

Eğer akciğer enfeksiyonu tedavisinde bitkisel, evde doğal çözümler arıyorsanız bunları deneyebilirsiniz.

Öksürük otu.

Andız otu kökü

Sarımsak ve soğan.

Zerdeçal.

Nane ve limon.

Bol su içmek

Karaciğer enzimleri neden yüksek çıkar?

Karaciğer enzim yükselikliği genellikle, alkol, kullanılan ilaçlar, karaciğer yağlanması gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Aşırı enzim yüksekliği ciddi sağlık sorunudur ve tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Karaciğer yağlanması neden olur?

Sağlıklı insanlarda karaciğerde az miktarda yağ bulunması normaldir ve bu düzey korunduğu sürece bireylerde herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmaz. Fakat sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve kötü alışkanlıklar nedeniyle bu yağ miktarının aşırılaşması sonucunda karaciğer yağlanması oluşur.