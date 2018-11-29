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Akciğeri temizleyen çay tarifi...

Akciğerleri temizleyen ve sağlık açısından önemli etkileri bulunan ceviz perdesi çayı nasıl yapılır? İşte nefes darlığına iyi gelen ceviz perdesi çayının yapılışı ve faydaları...

29 Kasım 2018 Perşembe 23:58
Akciğeri temizleyen çay tarifi...

Düzgün nefes alıp verme iyi bir sağlık için esastır. Sağlıklı nefes alıp vermek için ise akciğerlerin korunması gerekmektedir. Dr. Feridun Kunak, akciğerleri koruyan kür tarifini paylaştı.

Ceviz perdesi çayının malzemeleri

5 adet cevizin perdesi

1 bardak su

Yapılışı

İçerisinde ceviz perdesi ve limon suyu olan akciğerlere iyi gelen nefes yolunu açan çok özel kür tarifini izleyicilere aktaran Kunak, karışımı beş dakika kaynatıp süzdükten sonra içilmesini, ayrıca şeker hastası olmayanların içerisine kestane balı koymalarını tavsiye etti.

Ceviz perdesinin faydaları neler?

Cevizi kırdığımızda içerisinden çıkan perde görünümlü kabuk tıpkı akciğerimize benzemektedir. Bilindiği üzere hangi bitki hangi organa benziyorsa en büyük faydayı oraya sağlamaktadır. Ceviz içinden çıkan bu perdenin Akciğerlere olan faydası bilimsel olarak da ispatlanmış durumdadır. 

Kanı temizler,
Öksürüğe iyi gelir,
Kurt düşürücü özelliği vardır,
Astım rahatsızlığına iyi gelir
Balgam söktürücü etkisi vardır,
Soğuk algınlığına karşı etkilidir,
Ceviz yaprağı ile hazırlanırsa sivilceleri döker,
Bünyeyi güçlendirir ve mikrop öldürücüdür.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:58
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