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Akciğer kanserinden sonra en sık görülen hastalık prostat kanseri

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
Akciğer kanserinden sonra en sık görülen hastalık prostat kanseri

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, “Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanseri gelişebilir. Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanseridir” dedi.


Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı, 15 Eylül Dünya Prostat Günü olmasından dolayı prostat kanserine karşı uyarılardı bulundu. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alan prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. İlker Hancı, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülen kişilerin erken teşhis için dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.



“Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmiyor”


Yaş ilerledikçe riskinde arttığını belirten İl Sağlı Müdürü Dr. İlker Hancı , “Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Mesanenin altında yer alır. Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanseri gelişebilir. Ülkemizde ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser prostat kanseridir. Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli muayene olması erken tanı konulması açısından önemlidir. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi diğer evrelerde gerekli görülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma prostat kanseri riskini azaltabilir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri görülenler yüksek risk altında olduğundan 40 yaşınızdan itibaren düzenli olarak üroloji hekiminize giderek muayene olmalıdırlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:12
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