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Akçansa’dan gençlere iş fırsatı

Akçansa’nın, yeni mezun gençleri bünyesine katmak için başlattığı “Geleceği Birlikte Şekillendirelim” işe alım programı sonucunda başvuru yapan 5 bin kişiden 12'si profesyonel iş yaşamına adım attı.

04 Aralık 2018 Salı 10:08
Akçansa’dan gençlere iş fırsatı

Sabancı Holding’in yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın, yeni mezun gençleri bünyesine katmak için başlattığı “Geleceği Birlikte Şekillendirelim” işe alım programı sonuçlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin başvurduğu işe alım programında seçilen 12 genç, Akçansa’da profesyonel iş yaşamına adım attı. Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, “Bu programın Akçansa’nın geleceği olduğuna inanıyor ve büyük önem veriyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:08
  1. Sabancı Holding
  2. Akçansa
  3. Geleceği Birlikte Şekillendirelim
  4. Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar

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