0553 313 94 23

Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç

2019 Yaz dönemi ilk yağlı güreşleri Akçalören krısal mahallesinde düzenlendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:42
Akçalörende Başpehlivan İsmail Koç

2019 Yaz dönemi ilk yağlı güreşleri Akçalören krısal mahallesinde düzenlendi. Akçalören güreşlerinde Baş pehlivanlığı final müsabakasında Kürşat Korkmaz’ı yenen yenen İsmail Koç kazandı.



İvrindi’de bu yıl 16. düzenlenen AkçalörenYağlı Pehlivan Güreşleri nefes kesen müsabakalara sahne oldu. 307 sporcunun katıldığı yağlı güreş müsabakalarında Yarı final güreşlerinde Kürşat Korkmaz, Kırkpınar Baş pehlivanlarından İsmail Balaban’ı, İsmail Koç’ta Serhat Gökmen’i yenerek finale çıktı. Yapılan Başpehlivanlık müsabakasında çok zorlu geçen güreş sonrası İsmail Koç, rakibi Kürşat Korkmazı yenerek, şampiyon oldu.


Buyıl 16. düzenlenen Akçalören güreşleri sonrası açıklama yapan ıvrindiBelediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Bu yıl yağlı güreşlerinin yaz sezonu müsabakaları Sındırgı Akçalören ile start aldı. Kırkpınar ve Kurtdereli güreşlerine katılan çok sayıda Başpehlivan güreşlerimize katılarak, bizleri onurlandırdılar. Umarım güreş severleri memnun edecek güreşler seyretmişlerdir. Ata sporumuzu izlemeye gelen halkımıza ve Ata sporumuzu ifa eden pehlivanlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Akçalören’de yağlı güreşleri yorumlayan Merhum Kırkpınar eski Başpehlivanlarından Mehmet Ali Yağcı’nın oğlu Bülent Yağcı’da yaptığı açıklamada, Bu yağlı güreş sezonunda çok çekişmeli baş pehlivanlık müsabakalarına sahne olacağa benziyor. Sındırgı Akçaören güreşleri büyük sürprizlere sahne oldu. Bu yıl Kırkpınar, Kurtdere ve Elmalı güreşlerinde ismi duyulmamış güreşçilerin şampiyon olduğunu duyarsanız şaşırmayın" şeklinde konuştu.


Akçalören Güreşlerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Marmara Yağlı Güreşler Bölge Sorumlusu Canip Domakin ve çok sayıda güreş sever izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi
    1. İran'da CIA için casusluk yapmakla..
    2. Taraftar gruplarından tribünde..
    3. Bingöl Üniversitesi taban puanları..
    4. Iraklı kadın sokak ortasında kabusu..
    5. Çeşme Marina, deniz patlıcanlarına ev..
    6. Cizre’de şenlendirme projesi devam..
    7. Seçim yasakları başladı
    8. “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 12. gününde..
    9. 280 bin çiçek toprakla buluşuyor
    10. Sel 2 köprüyü yıktı! Mahsur kalanlar var
    11. Dünyaca ünlü akvaryum koyunda 4 saatte..
    12. Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna..
    13. Taciz iddiasıyla bıçakladığı şahsı..
    14. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim..
    15. (Özel) Tapulu arazisine 40 yıl önce..
    16. Motosiklet festivali ilgi gördü
    17. Şehit polisin çocuklarına özel sünnet..
    18. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!..
    19. Cenk Tosun soluğu Bodrum’da aldı
    20. İnternet paketi abonelerimizin..
    21. Seçim yasakları başladı
    22. Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim..
    23. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye çok..
    24. Yaşlılık maaşı ile 10 yılda..
    25. Ardahan’da dolu hayatı felç etti
    26. SANKO dış ticaret bölge ihracatının..
    27. Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza..
    28. Çukurova Üniversitesi’ne 20 farklı..
    29. Binali Yıldırım'dan seçim öncesi..
    30. Başkan Işıksu muhtarlarla biraraya..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!