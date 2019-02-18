Akçakoca’ya yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık odaklı çalışmaları kapsamında, kentteki aile sağlığı merkezleri, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmeye ve açılmaya devam ediyor.

Akçakoca İlçesi Hacıyusuflar Mahallesi, mimarisiyle göz kamaştıracak yeni bir Aile Sağlığı Merkezi’ne kavuşacak. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ilk olarak 2005 yılında Düzce’de başlayan “Aile Hekimliği uygulamasının vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve yerinde sağlık hizmeti verme noktasında Hacıyusuflar Mahallesinde ikamet eden bölge sakinlerinin daha hızlı ve yerinde sağlık hizmeti alma noktasında önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirtti.

Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca Kaymakamlığı ve Hayırsever marifetiyle yapımına başlanılacak olan Aile Sağlığı Merkezi en kısa sürede tamamlanması planlanmakta. En yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak olan Aile Sağlığı Merkezlerimizin içerisinde 2-3 Aile Hekimliği Birimi,1’er adet gebe izlem ve aile planlama odası, 1’er adet aşı ve bebek çocuk izleme odası, 1’er adet tıbbi müdahale odası, 1’er adet emzirme odası, yer alacak.