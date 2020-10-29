Akçakoca Belediyesi binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
DÜZCE (AA) - Akçakoca Belediyesi binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde bulunan Akçakoca Belediyesi binasının çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Belediye binasından duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı belediye binasının çatısında hasar oluştu.